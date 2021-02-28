3 ilçeye 11 adet içme suyu deposu yapılacak

Sanayi kenti Kocaeli'nin artan işgücü ile birlikte nüfusu 2 milyona dayandı. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, nüfus artışını göz önünde bulundurarak ihtiyaç olan bölgelerin içme suyu ihtiyacını karşılamak için yeni içme suyu depolarının yapılması talimatını verdi. Bu doğrultuda İSU Genel Müdürlüğü, Gebze, Dilovası ve Körfez İlçelerinin muhtelif kırsal bölgelerinde yeni ve daha büyük kapasiteli depoların yapılması için projeler hazırladı.

Toplam 7050 metreküp su depolanacak

İhalesi tamamlanan “Gebze, Dilovası ve Körfez İlçeleri Muhtelif İçme suyu Depo İnşaatı” projesi kapsamında 3 ilçede yeni depolar inşa edilecek. Proje kapsamında, Gebze Balçık'ta 5000 metreküp, Cumaköy'de 500 metreküp, Denizli'de 500 metreküp ve Elbizli'de 100 metreküp, Dilovası ilçesinde Tepecik'te 500 metreküp, Körfez ilçesinde Kalburcu Merkezde 100 metreküp, Kalburcu Bektaş'ta 100 metreküp, Alihocalar'da 100 metreküp, Kırcaali, Kozluca ve Naipköy'de 50'şer metreküp olmak üzere toplam 11 adet yeni depo inşa edilecek. Üç ilçede 11 adet yeni depo ile toplam 7 bin 50 metreküp su depolanması sağlanarak bölgenin uzun süre ihtiyacı karşılanmış olunacak.

Önümüzdeki günlerde Gebze Balçık'ta 5000 metreküp kapasiteli su deposunun inşa çalışmalarına başlanılacak. Yeni depoların bağlantı çalışmaları kapsamında üç ilçede toplam 6.2 kilometre uzunluğunda içme suyu bağlantı çalışması da yapılacak.

"17 milyon TL'ye mal olacak"

Kesintisiz hizmet için çalışmalar gerçekleştirdikleri ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, yeni yapılacak depoların Gebze, Dilovası ve Körfez ilçelerinin kırsal bölgelerinin içme suyu ihtiyacını depolayacağını söyledi. Yaklaşık 17 milyon TL'ye mal olacak 11 adet deponun bölgede yaşayan vatandaşlar için hayırlı olmasını temennisinde bulunan Büyükakın, "Her şeyi insanımız için programlıyoruz. İnsanlarımızın su gibi hayati konularında ihtiyacını karşılayacak yeni depolar ile birlikte her türlü hizmetlerimizi program çerçevesinde sürdürüyoruz" dedi.