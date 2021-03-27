3 ilde yaşayan Karadenizliler havalimanının açılmasını istiyor

Kocaeli, Sakarya ve Düzce'de yaşayan Karadenizli vatandaşı temsil eden dernek başkanları, memleketlerine ulaşımda sıklıkla kullandıkları Cengiz Topel Havalimanı'da uçuşlara pandemi nedeniyle verilen aranın kendilerini zor durumda bıraktıklarını söyleyerek, uçuşların yeniden başlatılmasını istedi.

Korona virüs pandemi başladığı dönemde ulaşımda alınan tedbirler kapsamında sivil uçuşlara ara verilen Cengiz Topel Havalanı'nın normalleşme döneminde faaliyete başlamaması Doğu Marmara Bölgesi'nde yaşayan Karadenizliler'i memleketlerine ulaşımda zor anlar yaşamasına sebep oluyor. Yaklaşık bir yıldır uçuşlara kapalı olan havalimanının ikinci normalleşme dönemine girilmesine rağmen başlamaması sonrasında ortalama 14 saat süren karayolu ulaşımına mecbur kaldıklarını söyleyen Doğu Karadeniz illeri hemşehri dernekleri temsilcileri, düzenledikleri basın toplantısı ile havalimanının yeniden uçuşlara açılması çağrısı yaptı.

Kocaeli Trabzonlular Dernek Başkanı Fuat Ayar'ın ev sahipliğinde yapılan toplantıya Kocaeli Gümüşhaneliler Vakfı Başkanı Köksal Kara, Sakarya Trabzonlular Dayanışma Derneği Başkanı Fehmi Çelebi, Kocaeli Rizeliler Derneği Başkanı Osman Çakır, KARBAFED Başkanı Mikail Kalyoncu, Kocaeli Artvinliler Dernek Başkanı Musa Özcan ve Trabzonlular Derneği yöneticileri katıldı. Toplantıya katılamayan Bayburtlular Dernek Başkanı Ali Baştürk ve Düzce Trabzonlular Mustafa Bilgin de yer aldı.

"İnsanlar ciddi bir sıkıntı yaşıyor bu yollarda"

Bulundukları bölgedeki insanların çoğunun Karadeniz insanı olduğunu söyleyen Trabzonlular Dernek başkanı Fuat Ayar, “Sabiha Gökçenden insanlarımız gidip geliyor. Sabiha Gökçen havalimanı buraya yaklaşık 70 kilometre, Sakarya'ya 110 kilometre, Düzce'ye 200 kilometreye yakın mesafede. Dolayısıyla insanlar ciddi bir sıkıntı yaşıyor bu yollarda. Havaalanında da yaklaşık 2-3 saat bekliyorlar. Bu talebimizi burada arkadaşlarımızla birlikte dile getirmek için buluştuk. Havaalanı yetkililerinden bu uçakların doluluk oranının ne olduğu ile ilgili daha öncesinde bilgi aldık. Uçak seferlerinin en düşük olduğu dönemde bile doluluk oranları yüzde 90'larda. Şimdi tabi havalar ısınmaya başlıyor, memleketimizde çay hasadı başlıyor, okullar kapanıyor insanlarımızın bir çoğu yaz dönemini memleketinde geçiriyor. Zaten baktığın zaman bu şehrin nüfusunun yüzde 60'ı o yörenin insanları yani burada Gümüşhane, Ordu, Artvin, Rize, Trabzon gibi illerden gelmiş insanlar. Bunun dışında da insanlar zaten bizim memleketimizi görmek için yaz döneminde özellikle çok geliyor. Pandemi döneminde Türkiye'deki başka havaalanlarında da uçak seferlerini durdurdular ama şimdi yeniden başladı. Bizde havaalanımız da bu seferlerin mutlaka başlatılmasını istiyoruz. Çünkü Mart sonundayız yakında insanlarımız memleketlerine gidip gelmeye başlayacaklar. Bir an önce başlatmakta fayda olduğunu düşünüyorum" dedi.