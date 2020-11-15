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3 katlı binada korkutan yangın

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde 3 katlı binadaki evde, ocağın açık unutulması sonucunda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde 3 katlı binadaki evde, ocağın açık unutulması sonucunda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.


Olay, Kocaeli'nin Gölcük ilçesi Şirinköy Mahallesi Dicle Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde bulunan 3 katlı binanın en üst katındaki evin mutfak kısmında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangını gören evdeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı.


Ekipler tarafından yapılan müdahale ile alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Çıkan yangında yaralanan ya da dumandan etkilenen olmadı. Ekipler tarafından yapılan incelemelerde yangının ocağın açık unutulması sonucunda çıktığı belirlendi.

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