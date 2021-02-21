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3 katlı binanın çatısı alev alev yandı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde 3 katlı binanın çatısı çıkan yangında alev alev yandı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 3 katlı binanın çatısı çıkan yangında alev alev yandı. Yangında korkudan sinir krizi geçiren 2 kişi hastaneye kaldırıldı.


Yangın 17.30 sıralarında İzmit 28 Haziran Mahallesi Ercan Sokak üzerinde bulunan 3 katlı binanın çatısında meydana gelendi. Edinilen bilgiye göre 3 katlı binada Ramazan S.'ye ait evde ait çatı katındaki dairede yangın çıktı. Hızla büyüyen yangının çatıya sıçradığını görenler durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.


Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yapılan müdahale sonrasında yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Can kaybının yaşanmadığı ve evde maddi hasara neden olan yangında binada yaşayan ve fenalık geçiren 2 kişi ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.


Yangın sırasında sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen dışarı çıkan onlarca kişi ise meraklı gözlerle çalışmaları izledi. Bacanın çatıyı tutuşturması sonucu çıkan yangın hakkında polis ekipleri inceleme başlattı.

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