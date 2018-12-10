3 kişinin yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Kocaeli'nin İzmit ilçesi D-100 karayolunda yol kenarındaki su kanalına düşen otomobile halk otobüsünün çarpması sonucunda 3 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, Kocaeli'nin İzmit ilçesi D-100 karayolu İstanbul istikameti Yenidoğan Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İbrahim Ç. idaresindeki 41 J 0310 plakalı özel halk otobüsü, aynı istikamette seyir halindeyken bir anda kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan su kanalına düşen Burhan D. yönetimindeki 34 KK 7092 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araçlar su kanalına düştü. Kazada halk otobüsü sürücüsü İbrahim Ç., otomobil sürücüsü Burhan D. ve halk otobüsünde bulunan bir yolcu yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araç içerisinde bulunan yaralıları çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, Kocaeli Devlet Hastanesi ve İzmit SEKA Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili incelemelerini sürdürürken, kaza anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde otomobilin kontrolden çıkarak yol kenarındaki su kanalına düştüğü ve hızla gelen halk otobüsünün de duramayarak otomobile çarptığı görülüyor. Otobüs sürücüsü ve yolcular ise çarpmanın etkisi ile savruluyor.