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3 kişiyi silahla yaralayan şahıs tutuklandı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bulunan sanayi sitesinde alacaklısını kovalarken 3 kişiyi silahla yaralayan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bulunan sanayi sitesinde alacaklısını kovalarken 3 kişiyi silahla yaralayan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Olay, dün akşam saatlerinde İzmit ilçesi İzmit Sanayi Mahallesi 11. Cadde'de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İzmit'te bir oto galerinin sahibi olduğu öğrenilen A.Ü. isimli şahıs, sanayi sitesine aracının camını yaptırmaya geldi. Yolda ismi öğrenilemeyen alacaklısını gören A.Ü., tabancasını çıkartarak kendisinden kaçan şahsın arkasından koşmaya başladı. Şahsın arkasından ateş açan A.Ü., bir iş yerinin önünde bekleyen A.K.Y., M.M. ve A.D. isimli 3 şahsı silahla yaraladı. Yaralanan şahıslar hastaneye kaldırılırken, vatandaşlar tarafından etkisiz hale getirilen şahıs, olay yerine intikal eden polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.


Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne götürülen şahıs, sorgusunun ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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