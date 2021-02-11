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3. Lig 2. Grup: Darıca Gençlerbirliği: 0 - Ceyhanspor: 1

Misli.

com 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Kocaeli temsilcisi Darıca Gençlerbirliği, evinde ağırladığı Ceyhanspor'a 1-0 yenildi.



Stat: Darıca İlçe Stadı


Hakemler: Metin Ateş, Samet Kaya, Eray Tanık


Darıca Gençlerbirliği: Ali Alper Doğan, Mahmuthan Samet Acar (Alperen Can dk. 77) Berat Eyüpoğlu, Baha Kısacık, Selman Sevinç (Furkan Akın dk. 67), Erdem Dikbasan (Ahmet Kutluer dk. 77) Metin Güler, Yusuf Bildik, İbrahim Çağrı Oğuz (Onuray Köse dk. 58), Fahrettin Bıyıklı, Nebi Tiryakioğlu (Emre Alan dk. 67)


Yedekler: Faik Kartal Duran, Hasan Göksu


Teknik Direktör: Özcan Sert


Ceyhanspor: Emrah Tuncel, Şafak Sarı, Selim Asal (Mustafa Kurcan dk. 89 ?), Okan Salmaz (Ahmet Can Genç dk. 78), Halil Aşut, Furkan Yıldırım (Selçuk Öztürk dk. 89 ?), Aziz Ceylan (Fatih Yılmaz dk. 72) Zekeriya Çakırca, Alparslan Devlet Yüce, Murat Çaydemir, Ahmet Şahbaz


Yedekler: Ali Özdemir, , Yunus Emre Karahan, Sefa Anük,


Teknik Direktör: Serhat Koç


Goller: Ahmet Şahbaz (dk. 61) (Ceyhanspor)


Sarı Kartlar: Emrah Tuncel (Ceyhanspor)

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