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3. Lig 3. Grup: Gölcükspor: 1 - Osmaniyespor: 2

Misli.

com 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Gölcükspor ligin 25. haftasında Osmaniyespor Futbol Kulübü'nü ağırladı. Karşılaşma 2-1 konuk ekibin üstünlüğüyle sona erdi.



Stat: Gölcük İlçe Stadı


Hakemler: Can Cengiz, Sedat Etik, Çağrı Yıldırım


Gölcükspor: Gökhan Yenigün, Veli Ortakçı, Selçuk Çalışır (Cihan Halil dk. 79), Berkan Durdu, Ali Mert Işık, Furkan Özyapı (Miran Avcı dk. 87 ?), Sefa Tunç, Ferhat Aras, Mustafa Serkan Koparan (Tunahan Köse dk. 66), Barış Şen, Coşkun Güner (Emirhan Atilla dk. 46)


Teknik Direktör: Eser Kardeşler


Osmaniyespor FK: Mesut Balkan, Sırat Yeşilördek, Tayfun Sabri Gümüşoğlu, Kerim Bölük, Emre Baysal, Bekir Can Kara, Alper Yener (Mertcan Dursun dk. 61), Soner Birinci, Halil İbrahim Cenik (Bora Yılmaz dk. 87 ?), Yavuz Koç (Onur Kızıltaş dk. 90+2 ?), Burak Evren (Alpay Aldemir dk. 61)


Teknik Direktör: Mustafa Sarıgül


Goller: Veli Ortakçı (dk.50) (Gölcükspor), Yavuz Koç (dk. 71 pen.), Alpay Aldemir (dk. 75) (Osmaniyespor)


Sarı Kartlar: Furkan Özyapı, Sefa Tunç, Cihan Halil, Berkan Durdu (Gölcükspor), Alper Yener, Bekir Can Kara (Osmaniyespor)

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