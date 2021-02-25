3. Lig: Belediye Derincespor: 1 - Artvin Hopaspor:1

1 berabere kaldı.
Stat: Belediye Derincespor Doğal Çim Stadyumu
Hakemler: Erhan Kaya, Feyzullah Çimen, Oğuz Başbenzer
Belediye Derincespor: Yunus Emre Genç, Sercan Uslu, Rıdvan Aykan, Melih İnan, Koray Baykara, Mehmet Bağlı, Efe Karaoğlu, Muhammed Enes Yılmaz (Tayfur Emre Yılmaz dk. 67), Mehmet Tosun (Mesut Can Tunalı dk. 81 ?), Sefa Durmuş (Tayfun Kırca dk. 81 ?), Muhammet Fatih Yıldırım
Artvin Hopa: Furkan Keleş, Saffet Gurur Yazar, Fatih Dalgıç, Niyazi Çolak, Hüseyin Can Öztürk (Furkan Cinkaya dk. 68), Yasin Tosun (Yücel Yıldırım dk. 85 ?), Safa Ali Memnun (Güray Fırat dk. 85 ?), Talha Aydemir (Oğuzhan Kanmaz dk. 85 ?), Ufuk Ayaydın (Tugay Yıldırım dk. 36) , Yakup Kayış, Gökhan Demir
Goller: Muhammed Enes Yılmaz (dk. 22) (Belediye Derincespor), Saffet Gurur Yazar (dk.90+2) (Artvin Hopaspor)
Sarı kartlar: Rıdvan Aykan, Mehmet Tosun, Muhammet Fatih Yıldırım, Mesut Can Tunalı (Belediye Derincespor), Yasin Tosun (Artvin Hopaspor)