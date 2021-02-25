İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

3. Lig: Belediye Derincespor: 1 - Artvin Hopaspor:1

1 berabere kaldı.



Stat: Belediye Derincespor Doğal Çim Stadyumu


Hakemler: Erhan Kaya, Feyzullah Çimen, Oğuz Başbenzer


Belediye Derincespor: Yunus Emre Genç, Sercan Uslu, Rıdvan Aykan, Melih İnan, Koray Baykara, Mehmet Bağlı, Efe Karaoğlu, Muhammed Enes Yılmaz (Tayfur Emre Yılmaz dk. 67), Mehmet Tosun (Mesut Can Tunalı dk. 81 ?), Sefa Durmuş (Tayfun Kırca dk. 81 ?), Muhammet Fatih Yıldırım


Artvin Hopa: Furkan Keleş, Saffet Gurur Yazar, Fatih Dalgıç, Niyazi Çolak, Hüseyin Can Öztürk (Furkan Cinkaya dk. 68), Yasin Tosun (Yücel Yıldırım dk. 85 ?), Safa Ali Memnun (Güray Fırat dk. 85 ?), Talha Aydemir (Oğuzhan Kanmaz dk. 85 ?), Ufuk Ayaydın (Tugay Yıldırım dk. 36) , Yakup Kayış, Gökhan Demir


Goller: Muhammed Enes Yılmaz (dk. 22) (Belediye Derincespor), Saffet Gurur Yazar (dk.90+2) (Artvin Hopaspor)


Sarı kartlar: Rıdvan Aykan, Mehmet Tosun, Muhammet Fatih Yıldırım, Mesut Can Tunalı (Belediye Derincespor), Yasin Tosun (Artvin Hopaspor)

BUGÜN NELER OLDU?

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.