3. Lig: Belediye Derincespor: 1 - Ofspor: 2

1 mağlup oldu.
Stat: Belediye Derincespor Doğal Çim Stadyumu
Hakemler: Doğukan Yıldırım, Halil Tolgahan Demir, Rüştü Muhammed Orcan
Belediye Derincespor: Yunus Emre Genç, Sercan Uslu, Rıdvan Aykan, Melih İnan, Koray Baykara, Muhammed Enes Yılmaz (Tayfur Emre Yılmaz dk. 64), Sinan Morgil (Mehmet Bağlı dk. 82 ?), Mehmet Tosun, Sefa Durmuş (Ramazan Özkabak dk. 67), Tayfun Kırca, Muhammet Fatih Yıldırım
Ofspor: Mızhat Burak Sarı, Gökdeniz Gür (Mustafa Bedirhan Çelik dk. 66), Adnan Gülen (Mustafa Aydoğdu dk. 66), Muhammet Emre Kalkan (Alptekin Öztürk dk. 84 ?), Onur Paksoy, Batuhan Calap (Şeyhmus Abdulkadir Aksu dk. 90+2 ?), Osman Şahin (Miraç Türkyılmaz dk. 90+2 ?), Fikret Topaloğlu, Volkan Can, Barış Çiçek, Ercan Saltık
Goller: Muhammet Enes Yılmaz (dk. 27) (Belediye Derincespor), Koray Baykara (dk. 37 k.k.), Muhammet Emre Kalkan (dk. 79) (Ofspor)
Kırmızı kart: Rıdvan Aykan (dk. 90) (Belediye Derincespor)
Sarı kartlar: Mehmet Tosun (Belediye Derincespor), Batuhan Calap, Alptekin Öztürk (Ofspor)