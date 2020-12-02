İhlas Haber Ajansı

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3. Lig: Belediye Derincespor: 4 - Antalya Kemerspor: 1

1 mağlup etti.



Stat: Belediye Derincespor Doğal Çim Stadyumu


Hakemler: Mehmet Türkmen, Sedat Etik, Enes Berk Güçlü


Belediye Derincespor: Volkan Mert Korkmaz, Sercan Uslu, Bertuğ Başdemir (Mesut Can Tunalı dk. 71), Melih İnan, Koray Baykara, Efe Karaoğlu, Muhammed Enes Yılmaz (Mehmet Bağlı dk. 75), Tayfur Emre Yılmaz, Doğancan Aynacı (Rıdvan Aykan dk. 81 ?), Sinan Morgil, Muhammet Fatih Yıldırım


Antalya Kemerspor: Erdin Üzer, Berkay Sizer, Tolgahan Kumbasar, Cem Ünal, Yasin Poyraz (Deniz Ataç dk. 73), Hasan Emiroğlu (Umut Çelik dk. 85 ?), Umut Dilek, Mehmet Kılıç, Hasan Türk (Alper Yıldız dk. 85 ?), Mehmet Bayram (Talha Bulut dk. 58), Gökhan Çamur (Hasan Can Yalçıntekin dk. 73)


Goller: Tayfur Emre Yılmaz (dk. 7), Muhammet Enes Yılmaz (dk. 12 ve 38), Efe Karaoğlu (dk. 85 pen.) (Belediye Derincespor), Cem ünal (dk. 34) (Antalya Kemerspor)


Sarı Kartlar: Sercan Uslu, Sinan Morgil, Mesut Can Tunalı (Belediye Derincespor), Mehmet Kılıç (Antalya Kemerspor)

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