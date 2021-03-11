3. Lig: Belediye Derincespor:0 - Kızılcabölükspor:2

0 mağlup oldu.
Stat: Belediye Derince Doğal Çim
Hakemler: Yakup Bakır, Aykut Yılmaz, Coşkun Yalçın
Belediye Derincespor: Yunus Emre Genç, Rıdvan Aykan, Bertuğ Başdemir, Melih İnan (Sefa Durmuş dk. 46), Koray Baykara, Mehmet Bağlı (Ramazan Özkabak dk. 76), Efe Karaoğlu, Muhammed Enes Yılmaz (Tayfur Emre Yılmaz dk. 86 ?), Mesut Can Tunalı, Sinan Morgil (Kubilay Serbest dk. 90 ?), Muhammet Fatih Yıldırım
Kızılcabölükspor: İlyas Türengül, Kadir Kurt, Mustafa Altun (Can Bayırkan dk. 78), Ozan Şamiloğlu, Hayrettin Cengiz, Ümit Hatipoğlu, Ömürcan Yıldırımlı (Şefik Can Erel dk. 58), Alpay Eroğlu (Ertuğrul Yıldırım dk .78 ?, Alperen Kahraman dk. 83 ?), Atalay Gürel, Hamit Bayraktar, Abdullah Altıntaş
Goller: Mustafa Altun (dk.70), Şefik Can Erel (dk. 90) (Kızılcabölükspor)
Kırmızı kart: Mesut Can Tunalı (dk. 30) (Belediye Derincespor)
Sarı kartlar: Yunus Emre Genç (Belediye Derincespor) Kadir Kurt, Alpay Eroğlu, Hamit Bayraktar, Alperen Kahraman (Kızılcabölükspor)