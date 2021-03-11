İhlas Haber Ajansı

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3. Lig: Belediye Derincespor:0 - Kızılcabölükspor:2

0 mağlup oldu.



Stat: Belediye Derince Doğal Çim


Hakemler: Yakup Bakır, Aykut Yılmaz, Coşkun Yalçın


Belediye Derincespor: Yunus Emre Genç, Rıdvan Aykan, Bertuğ Başdemir, Melih İnan (Sefa Durmuş dk. 46), Koray Baykara, Mehmet Bağlı (Ramazan Özkabak dk. 76), Efe Karaoğlu, Muhammed Enes Yılmaz (Tayfur Emre Yılmaz dk. 86 ?), Mesut Can Tunalı, Sinan Morgil (Kubilay Serbest dk. 90 ?), Muhammet Fatih Yıldırım


Kızılcabölükspor: İlyas Türengül, Kadir Kurt, Mustafa Altun (Can Bayırkan dk. 78), Ozan Şamiloğlu, Hayrettin Cengiz, Ümit Hatipoğlu, Ömürcan Yıldırımlı (Şefik Can Erel dk. 58), Alpay Eroğlu (Ertuğrul Yıldırım dk .78 ?, Alperen Kahraman dk. 83 ?), Atalay Gürel, Hamit Bayraktar, Abdullah Altıntaş


Goller: Mustafa Altun (dk.70), Şefik Can Erel (dk. 90) (Kızılcabölükspor)


Kırmızı kart: Mesut Can Tunalı (dk. 30) (Belediye Derincespor)


Sarı kartlar: Yunus Emre Genç (Belediye Derincespor) Kadir Kurt, Alpay Eroğlu, Hamit Bayraktar, Alperen Kahraman (Kızılcabölükspor)

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