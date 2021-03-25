3. Lig: Darıca Gençlerbirliği: 0 - Çengelköyspor: 0

3.
Lig 2. Grup 28. haftasında Darıca Gençlerbirliği sahasında karşılaştığı Çengelköyspor ile 0-0 berabere kaldı.
Stat: Darıca İlçe
Hakemler: Serkan Gürbüz, Musa Murat Emre, Yunus Yıldız,
Darıca Gençlerbirliği: Ali Alper Doğan, Baha Kısacık (Ahmet Kutluer dk. 70), Selman Sevinç, Ahmet Özer (Gürkan Hervenik dk.46), Onuray Köse, Metin Güler (Atakan Aybastı dk. 70), Yusuf Bildik, Hüseyin Seylığlı, Nebi Tiryakioğlu, Emre Alan (Berat Eyüpoğlu dk. 57), Fahrettin Bıyıklı,
Çengelköyspor: Tunahan Dikişci, Mertcan Aşcı, Fatih Sercan Ekinci, Ali Özgür Basa (Berat Özbek dk. 90 ?), Gökhan Sürücü, Taner Gümüş, Burak Büyükkaya, Serhat Keskinsoy (Safa Çağlar dk.78), Alperen Keleş (Ömer Faruk Öztürk dk. 90 ?), Yusuf Ağın (Ahmet Batuhan Kozgül dk. 60), Tevfik Şanver
Kırmızı kart: Ali Alper Doğan (Darıca Gençlerbirliği) (dk. 45+4)
Sarı kartlar: Baha Kısacık, Ahmet Özer (Darıca Gençlerbirliği), Gökhan Sürücü, Fatih Sercan Ekinci, Serhat Keskinsoy (Çengelköyspor),