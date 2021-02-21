3. Lig: Darıca Gençlerbirliği: 0 - Mardin Fosfat Spor: 0

Misli.
com 3. Lig 2. Grup 22. hafta mücadelesinde Darıca Gençlerbirliği, sahasında Mardin Fosfat Spor ile golsüz berabere kaldı.
Stat: Darıca İlçe Stadı
Hakemler: Alkan Parsak, Tolga Özcan, Kadir Günal
Darıca Gençlerbirliği: Ali Alper Doğan, Mahmuthan Samet Acar, İbrahim Çağrı Oğuz (Selman Sevinç dk. 46), Baha Kısacık (Ahmet Kutluer dk. 78), Nebi Tiryakioğlu, Erdem Dikbasan(Furkan Akın dk. 83 ?), Onuray Kösex (Ahmet Özer dk. 69), Metin Güler, Yusuf Bildik, Emre Alan (Faik Kartal Duran dk. 69), Fahrettin Bıyıklı
Mardin Fosfat Spor: Sercan Yılmaz, Doğancan Kılıç, Beytullah Çamurlu, Rıdvan Sönmez, Yasin Reis, Ali Kemal Özkan (Nimet Kayaalp dk. 85 ?), Serkan Özen, Vedat Altaş (Fahri Genç dk. 56), Oğuzhan Malcı (Turgut Zengin dk. 72), Özgür Kazar, Melih Kılıç
Sarı Kartlar: Fahrettin Bıyıklı (Darıca Gençlerbirliği), Yasin Reis (Mardin Fosfat Spor)