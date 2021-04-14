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3. Lig: Darıca Gençlerbirliği: 0 - Yozgatspor: 2

3.

Lig 2. Grup 31. hafta mücadelesinde Darıca Gençlerbirliği sahasında Yozgatspor'a 2-0 mağlup oldu.



Stat: Darıca İlçe


Hakemler: Emre Bulut, Eren Öksüzler, Serkan Öksüz,


Darıca Gençlerbirliği: Gürkan Hervenik, Mahmuthan Samet Acar, Berat Eyüpoğlu, Baha Kısacık, Ahmet Özer, Selman Sevinç (Furkan Akın dk. 77), Onuray Köse (Emre Alan dk. 46), Yusuf Bildik (Halil İbrahim Şagar dk. 74), Atakan Aybastı (Alperen Can dk. 87 ?), Fahrettin Bıyıklı, Nebi Tiryakioğlu (Faik Kartal Duran dk. 74)


Yozgatspor: Bilal Karataş, Yunus Emre Çubuker, İsmail Dinçer, Beytullah Ersoy (Ebubekir Taşkıngül dk. 63), Selim Öztürk, Boğtan Kızıltan, Uğurcan Gülay, Cevatcan Ekinci, Akın Arıcan (Okan Özdilek dk. 61), Hamdi Tayfun Yılmaz (Yiğitalp Kırcalı dk. 90+4 ?), Emir Akay


Goller: Yunus Emre Çabuker (dk. 36 pen.), Boğtan Kızıltan (dk. 74) (Yozgatspor)


Sarı Kartlar: Gürkan Hervenik, Selim Öztürk, Ebubekir Taşkıngül, Bilal Karataş

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