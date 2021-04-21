3. Lig: Gölcükspor: 1 - Cizre Spor: 1

Misli.
com 3.Lig 3. Grup'un 32. haftasında Gölcükspor evinde ağırladığı Cizre Spor ile 1-1 berabere kaldı.
Stat: Gölcük İlçe
Hakemler: Sezer Yalçın, Şenol Bektaş, Ali Gün
Gölcükspor: Gürkan Arıkan, Miran Avcı, Kadir Öge (Barış Şen dk. 71), Furkan Özyapı, Ferhat Aras (Abdurrahman Üce dk. 83 ?), Ali Mert Işık, Sefa Tunç, Furkan Yiğit (Coşkun Güner dk.71), Selçuk Çalışır, Yener Arıca (Emirhan Atilla dk. 90 ?), Berkan Durdu
Cizre Spor: Alp Arda, Özgür Kedikli (Hüseyin Arabacı dk. 90 ?), Hakan Doğan, Ekrem Sütçü, Kağan Kayalı, Burak Koçer, Furkan Özdemir, Emre İşçiler (Hasan Üstübücü dk. 63), Emrah Çalışlar (Murat Günal 90+2 ?), Serhat Bütün (Ahmet Bütün dk. 90 ?), Burak Yılmaz (Ahmet Güney dk. 63)
Goller: Burak Koçer (dk. 85) (Cizrespor), Bilal Yener Arıca (dk. 89 pen.) (Gölcükspor)
Kırmızı Kart: Alp Arda (dk. 90+5), Furkan Özdemir (dk. 90+13) (Cizre Spor)
Sarı Kartlar: Emre İşçeler, Burak Koçer (Cizrespor), Kadir Öge, Furkan Özyapı, Furkan Yiğit, Ali Mert Işık (Gölcükspor)