Derince Belediyesi'nin "Topraktan Toprağa Biyobozunur Atık Yönetimi" projesi çerçevesinde vatandaşlara yaklaşık 3 ton kompost gübre dağıtıldı.

AK Parti Kocaeli Milletvekilli Radiye Sezer Katırcıoğlu'nun öncülüğünde başlatılan projenin 2021 yılı ekim ayı içerisinde gerçekleşen tanıtım toplantısına katılan Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, ilçe genelinde projenin startını vermişti. 11 Ekim tarihi itibariyle çalışmaların başladığı Derince'de bugüne kadar geçen yaklaşık 10 aylık süreçte pazarlardan toplanan yaklaşık 250 ton gıda atığının komposta dönüşümü için gerekli işlemler yapıldı.

Biyobozunur Atık Yönetimi projesi çerçevesinde Derince Belediyesi ekipleri her gün ilçede kurulan pazarlardan organik gıda atıklarını toplayarak, kompost gübreye dönüşümü için ayrıştırıyor. Daha sonra hazırlanan bir bölgede serilerek beklemeye alınan kompostların rutin olarak karıştırılıp havalandırma işlemi ile ısı düzeyleri kontrol altında tutuluyor. Atıklar olgunlaşıp kompost gübre haline gelince onarıcı olarak yeniden toprağa kazandırılıyor. Bu işlemlerin ardından hazırlanan kompost gübrelerin ise paketlenerek dağıtımına başlandı. İlk olarak Derince Kent Meydanı'nda tanıtım amaçlı olarak vatandaşlara dağıtılan kompostların bu kez pazartesi günü Yenikent Mahallesi'nde kurulan Kapalı Pazar'da dağıtımı gerçekleşti.

3 ton kompost gübre dağıtıldı

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün de kompost dağıtımına katılarak, burada vatandaşlarla bir araya geldi. Aygün, "Topladığımız ürünlerden oluşan zengin kompost gübremizle hem gıda israfının önüne geçiyor hem de tarlalarımızı bereketlendiriyoruz" dedi. Proje çerçevesinde ilk etapta yapılan çalışma ile Kent Meydanı ve Yenikent Kapalı Pazar'da yaklaşık 3 ton kompost gübre dağıtıldı.