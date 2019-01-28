3. Ulusal Antarktika Bilim Seferi'ne çıkacak heyet Sakarya'dan uğurlandı

Antartika'ye Bilim Üssü Kurulması projesi kapsamında 3. Ulusal Antarktika Bilim Seferi'ne katılacak heyet Sakarya'dan uğurlandı. Uğurlama töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, “Bu seferde geçici üssü kuruyor olacağız. Bir sonraki hedefimiz de kalıcı üssü kurmak” dedi.

Antartika'ye Bilim Üssü Kurulması projesi kapsamında 3. Ulusal Antarktika Bilim Seferi'ne katılacak heyet Sakarya'dan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakademirli'nin katıldığı törenle Sakarya'dan uğurlandı. Sefer kapsamında İstanbul Teknik, Karadeniz Teknik, Orta Doğu Teknik, Niğde Ömer Halisdemir, Hitit, Bahçeşehir, Boğaziçi, Ondokuz Mayıs ve İstanbul üniversitelerinden toplam 13 projeye yönelik çalışmalar gerçekleştirilecek. Bilim insanlarının yanı sıra sefere, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Harita Genel Müdürlüğü, Türk Deniz Kuvvetleri Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığından yetkililer de katılacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, gerçekleştirilen törende sefere çıkacak olan heyete başarılar dileyerek, 30. Danışman ülke olabilmenin sözünü istedi.

Uğurlama töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, “Bizim amacımız 29'u danışman statüsünde toplam 53 ülkeden oluşan anlaşmalar birliği bu. Dolayısıyla Türkiye olarak bizim amacımız danışman ülke statüsünde buraya geçiyor olabilmek. Şu anda gözlemci statüsündeyiz. Bunun için de bazı şartlar var. Bunlardan birincisi bilimsel program hazırlamak. Türkiye olarak biz bu programı hazırladık. Yine bir diğer şart olan, diğer ülkelerle Antarktika'da bilimsel çalışmalarda bulunmaktı. Türkiye olarak biz bu şartı da yerine getirdik ve devam ediyoruz. Bir diğer şart da bir üs kurulmasıydı. Dolayısıyla bu seferde geçici üssü kuruyor olacağız. Bir sonraki hedefimiz de kalıcı üssü kurmak. Bunun sonrasında da danışman ülke statüsüne geçebilmek için 2 şartımız kalıyor. Anlaşmalar sistemindeki iki programa üye olmamız gerekiyor. İnşallah biz bunlara da üye olacağız. Cumhurbaşkanlığı himayesinde yürütülen bu proje çok önemli” dedi.

Konuşmanın ardından heyete başarılar dileyen protokol üyeleri, başarılar diledi.