30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yıl dönümü coşkuyla kutlandı

Kocaeli'de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100'ünücü yıl dönümü coşkulu bir programla kutlandı. Protokol üyelerinin çelenk sunumuyla başlayan program, Kocaeli Valiliği önünde devam etti.

30 Ağustos Zafer Bayramının 100. yıl dönümü Kocaeli'de kutlanmaya başlandı. Gün boyu sürecek kutlama ve törenler İzmit Kültür Tepesi Atatürk Anıtı önünde düzenlenen çelenk sunumuyla başlarken, törene Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Deniz Eğitim Öğretim ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Bülent Turan, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti Kocaeli Milletvekilleri Radiye Sezer Katırcıoğlu ve İlyas Şeker, İl Jandarma Komutanı Albay Yavuz Selim Kapancı, İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, AK Parti İl Başkanı Mehmet Ellibeş, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından çelenk töreni sona erdi. Çelenk töreninin ardından program Kocaeli Valiliğinde devam etti.

“Aziz Türk milleti her daim ölümü öldürmüş ve şehadeti makamların en büyüğü olarak kabul etmiştir”

Valilikte tebrikleri kabul eden Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, burada yaptığı konuşmada, “Ağustos ayı hepimizin bildiği gibi Türk tarihinde zaferler ayı olarak anılır. Birçok kutlu zaferimiz, meydan muharebeleri, galibiyetlerimiz ve Anadolu'daki varlığımızın perçinlenmesi ağustos ayına aittir. Başta kurtuluş savaşımızın eşsiz komutanı Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla yad ediyorum. Anadolu'dan bizi silip atmak, ve sömürgeleştirmek isteyen emperyalizme karşı verilmiş destansı bir mücadelenin adıdır. Türk milleti tarih boyunca asla esareti ve uşaklığı kabul etmemiş, özgürlüğü peşinden koşmuş bunun için şahadete gül bahçesine girercesine girmiş ve canından vazgeçmiştir. Aziz Türk milleti her daim ölümü öldürmüş ve şehadeti makamların en büyüğü olarak kabul etmiştir” dedi.

“Her kim bağımsızlık ve toprak bütünlüğümüze kast ediyorsa karşılarında çelik bir bilek olan Türk Milletini bulacaktır”

Vali Yavuz, “Bugünde bir kez daha 30 Ağustos Zafer Bayramı vesilesiyle dünyaya haykırıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devletine ve toprak bütünlüğüne kast eden hainler ve onların yerli iş birlikçileri, ülkemizi kan gölüne çevirmek isteyen her kim varsa bir kez daha tarihten ders almalarını ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti topraklarına göz dikmemelerini, aksi taktirde dikilen gözleri çıkaracağımızı, uzanan elleri kıracağımızı, bir kez daha azim ve kararlılıkla haykırıyoruz. Zaferler her ne kadar geçmişi anmak, kutlamak, yad etmek olsa da, aynı zamanda evlatlarımıza ve gelecek nesillere verilen bir mesajdır. O yüzden bu mesajı tekrar ediyoruz, bağımsızlığımızdan, toprak bütünlüğümüzden ödün veremeyiz, her kim bağımsızlık ve toprak bütünlüğümüze kast ediyorsa, karşılarında çelik bir bilek olan Türk Milletini bulacaktır. Bu vesileyle bir kez daha şehitlerimizi rahmetle yad ediyoruz ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün muhasır medeniyetler seviyesine ulaşma, hatta onu geçme hedefine emin adımlarla ilerliyoruz. 85 milyonluk güçlü bir ülke olarak yolumuza devam ediyoruz” diye konuştu.

“Türk milleti asla esir edilemez, Türk milleti bağımsızlığından her ne koşulda olursa olsun asla vazgeçmez, vatanını böldürtmez, bayrağını indirtmez.”

Ağustos ayının Türk milleti için zaferler dolu bir ay olduğunu, fakat bu zaferler içinde en önemlisinin 30 Ağustos Zafer Bayramı olduğunu belirten Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ise, “26 Ağustos'ta büyük taarruz ile başlayan milli mücadelemiz ve kurtuluş savaşımızın şanlı destanı, 30 Ağustos'ta çok büyük bir zaferle taçlandırıldı. O gün zafere ve taarruza önderlik eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, arkadaşlarını, orada ki isimsiz kahramanları, şehitlerimizi, gazilerimiz rahmet ve minnetle anıyoruz, onların yolunda yürüyoruz. Her 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda dünyaya bir kez daha haykırıyoruz ve diyoruz ki; Türk milleti asla esir edilemez, Türk milleti bağımsızlığından her ne koşulda olursa olsun asla vazgeçmez, vatanını böldürtmez, bayrağını indirtmez. İlelebet bu devlet bu topraklar üzerinde payidar olacaktır. Bütün dünyaya bunu hatırlatmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Kutlamalar Kocaeli Valiliği önünde devam etti, il protokolü ve askeri erkan programda yerini aldı. Vatandaşlar ellerindeki bayraklarla kutlamalara eşlik ederken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlaması mesajı okundu. Mehter takımı ve folklor ekiplerinin gösterilerini ardından program resmi geçit töreniyle sona erdi.