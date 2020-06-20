30 bin metre karelik meydan Kartepe'ye yakışacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kartepe ilçesinde kent meydanı çalışması yapıyor. Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'ndeki yapımı devam eden kent meydanı çalışmaları 30 bin metrekarelik alanda gerçekleştiriliyor. Kent meydanı çalışması Kartepe Belediyesi Hizmet Binası ve Kaymakamlık Binası'nı kapsayacak şekilde yapılıyor. Saha çalışmaları süren meydanda kafeteryalarının çelik montajına başlandı. Gebze, Dilovası, Başiskele, Karamürsel ve İzmit'e kent meydanı kazandıran Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, altıncı meydanı Kartepe ilçesinde yapıyor. Hummalı çalışmaların sürdüğü meydanın dolgu işlemlerine başlayacak ekipler, perde duvar imalatlarına devam edecek. Hafriyat çalışmalarına da devam edilen meydanda saha giriş merdivenlerinin birinci kısım betonu döküldü. Ayrıca kaymakamlık tarafı perde duvar kazısı yapıldı.

İçerisinde sosyal donatı alanlarının yer alacağı Kartepe Kent Meydanı projesi içerisinde sosyal alanlar da yer alacak. Meydanda her biri 109 metrekare olmak üzere 3 adet kafeterya, 2 adet animasyonlu süs havuzu bulunacak. Meydan amfiler, çeşitli ağaç ve bitki görselleri arasına kurulacak oturma bankları ile renklendirilecek. Yer yer yeşil alanların bulunacağı meydanda ağaçlar için otomatik sulama sistemi olacak. Meydanın zemin kaplaması olarak doğal taşlardan granit ve bazalt plak taşlar kullanılacak. Meydanın mimari yapısını destekleyen dekoratif aydınlatma elemanları ile aydınlatma yapılacak.