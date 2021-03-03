30 yıl hapis cezası ile aranan şahıs yakayı ele verdi

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda 30 yıl 1 ay hapis cezası ile aranan şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il genelinde çeşitli suçlardan aranması bulunan şahısları yakalamak için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmaları sonucunda, kasten adam öldürme ve hükümlü veya tutuklunun kaçması suçlarından toplam 30 yıl 1 ay hapis cezası ile aranan H.S. (37) isimli şahsın, Darıca ilçesinde olduğu tespit edildi. Belirlenen adrese operasyon gerçekleştiren ekipler, şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli şahıs, sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü. Buradaki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.