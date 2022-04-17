300 bin liralık saat ve telefon çaldı, İstanbul'da yakalandı

Kocaeli'de 7 farklı iş yerinden hırsızlık yapan, 300 bin liralık saat ve telefon çalan hırsız İstanbul'da yakalandı.

Edinilen bilgiye göre İzmit ilçesinde bulunan bir işyerine giren M.G.B. 300 bin lira değerinde saat ve telefon çaldı. Aynı zanlının 7 farklı işyerinden hırsızlık yaptığı, bisiklet çaldığı ve mala zarar verme suçlarına da karıştığının tespit edilmesi üzerine polis ekipleri harekete geçti. Olaya karıştığı tespit edilen M.G.B. isimli şahsın İstanbul'a kaçtığı öğrenildi. M.G.B, 14 Nisan Perşembe günü İstanbul'un Başakşehir ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan operasyon ile yakalandı.

M.G.B. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.