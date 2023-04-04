İhlas Haber Ajansı

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300 bin TL değerinde gümrük kaçağı hayvansal ilaç ele geçirildi

Kocaeli’de polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda piyasa değeri yaklaşık 300 bin TL gümrük kaçağı hayvansal ilaç ele geçirildi.

Kocaeli'de polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda piyasa değeri yaklaşık 300 bin TL gümrük kaçağı hayvansal ilaç ele geçirildi.


Alınan bilgiye göre, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde Gölcük ilçesinde operasyon düzenledi. Veteriner kliniği ve iki ikamette yapılan aramalar neticesinde, maddi değeri yaklaşık 300 bin TL olan gümrük kaçağı hayvansal ilaç, bu ilaçların piyasaya dağıtımında kullanılmak için üretilmiş 2 bin 500 etiket ve 70 kutu ele geçirildi. Konuya ilişkin 4 şahıs hakkında ise adli işlem yapıldığı öğrenildi.

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