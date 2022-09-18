310 tekvando sporcusu kuşak atladı

Gölcük Belediyesi, geleceğin yıldız sporcu adaylarını bünyesinde yetiştirmeye devam ediyor. Bu çerçevede, Gölcük Belediyespor bünyesinde bulunan 310 tekvando sporcusu, kuşak sınavını başarı ile tamamlayarak bir üst kemere geçiş yaptı. Gölcük Ortaokulu Spor Salonu'nda düzenlenen kuşak sınavı törenine; Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Tekvando İl Temsilcisi Kadir Öztürk, Gölcük Belediyespor antrenörleri: Meliha Evcil, Ali Çolak, Zabit Pustu ile sporcuların aileleri katıldı.

Törende sporcular tarafından yapılan gösteriler, salonu dolduran ailelerinden yoğun alkış aldı. Gösterilerin ardından kuşak atlayan sporculara yeni kemerlerini Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer ve antrenörleri takdim etti. Tören ile sporcular; yeni sarı, yeşil, mavi, kırmızı ve siyah kuşaklarını alarak bir üst kemere geçiş yaptı.

Törende sporcuları tebrik eden Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, "Gölcük Belediyespor bünyesindeki 310 sporcumuzun bir üst kuşaklara geçtikleri tekvando kuşak sınavını, aileleri ile birlikte izledik. Vücut gelişimi yanında, gençlerimizin özgüvenlerini de arttıran spora çocuklarını yönlendiren aileleri ve kuşak sınavında başarı sağlayan gençlerimizi can-ı gönülden tebrik ediyorum. Zabit Pustu hocamıza kuşak törenine de yansıyan disiplinli eğitimleri için çok teşekkür ediyorum" dedi.