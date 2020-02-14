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33 yaşındaki şahıs evinde ölü bulundu

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde yakınlarının 2 gün boyunca haber alamadığı 33 yaşındaki şahıs evinde ölü bulundu.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yakınlarının 2 gün boyunca haber alamadığı 33 yaşındaki şahıs evinde ölü bulundu.


Olay, İzmit ilçesi Hacı Hızır Mahallesi Dileğim Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokak üzerinde bulunan inşaat halindeki bir binanın giriş katında bulunan evde yaşayan 33 yaşındaki Emre Ocakçı'dan 2 gün boyunca yakınları haber alamadı. Eve giden yakınları, Ocakçı'nın kapıyı açmamasından şüphelenerek durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri, polis ekipleri eşliğinde eve girdi. İçeri giren ekipler, Ocakçı'yı hareketsiz yatarken buldu. Ekipler tarafından yapılan kontrollerde Ocakçı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Polisin yaptığı incelemelerin ardından Ocakçı'nın cenazesi otopsi için Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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