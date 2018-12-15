35 milyon liraya mal olan kampüs, törenle açılacak

Törene, YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç dışında Ankara'dan yoğun katılımla gerçekleşecek.

Körfez Belediyesi tarafından 22 bin metrekarelik alanda hayata geçirilen ve eğitimin bu sene başladığı Körfez Kampüsü'nün resmi açılışı 24 Aralık Pazartesi günü gerçekleştirilecek. Şu an için Kocaeli Üniversitesi'ne yeni başlayan öğrencilerin yer aldığı Yabancı Diller Yüksekokulu'nun eğitim gördüğü kampüste, ilerleyen dönemde Ulaştırma ve Lojistik Yüksek Okulu da yer alacak ve öğrenci sayısı 4 bin 500'e yükselecek.

Yarımca Atalar Mahallesi Bağdat Caddesi üzerinde eski belediye binasının yer aldığı bölgede hayata geçirilen Körfez Kampüsü için 24 Aralık Pazartesi günü gerçekleştirilecek olan açılış törenine ,YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Dr. İsrafil Kışla, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, milletvekilleri ve STK temsilcileri ile çok sayıda davetli katılacak. Açılış saat 14.00'de gerçekleştirilecek.

Kampüste inceleme yapan ve Körfez Kampüsünü beğendiklerini belirten Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü, “Bugün 86 bin öğrencisi olan Kocaeli Üniversitesindeki tüm fakültelerdeki İngilizce hazırlık okuyacak öğrencilerimiz bu kampüste eğitim görecek. Küçük bir üniversite burası. 7-8 sene önce üniversite senatosundayken içimde bir hayal vardı. Ve bu kampüs ile o hayalim gerçek oldu” dedi.

Kampüs projesinin tamamı Körfez Belediyesi'nin kendi özkaynaklarıyla hayata geçirildiğini belirten Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran da açılış öncesinde kampüs çevresinde incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi alan Baran, “Avrupa standartlarının üstünde bir bina oldu. Hereke ve İlimtepe'de hayata geçireceğimiz iki üniversite ile birlikte Körfez adeta bir ilim kenti olacak” diye konuştu.

Kocaeli Üniversitesi Körfez Kampüsü, 35 milyon liralık yatırımla hayata geçirildi. Geleneksel ve modern mimari senteziyle inşa edilen Körfez Kampüsü giriş kapısında Selçuklu mimarisi uygulandı. 22 bin metrekarelik alan üzerine kurulan kampüste 2 fakülte binası, 1 idari bina olmak üzere toplamda 3 bina yer alıyor. Fakülte binaları dersliklerden oluşurken, idari binada dekanlıklar ve öğretim üyeleri için odalar yer alıyor.