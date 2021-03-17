37 yaşındaki vatandaş yatağında ölü bulundu

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 37 yaşındaki bir vatandaş yatağında ölü bulundu.

Olay, İzmit ilçesi Tavşantepe Mahallesi Kumlu Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokak üzerinde bulunan apartmanın giriş katında annesi ve ağabeyi ile yaşayan Muhammed Gündoğdu (37), aile üyeleri tarafından yatağında ölü olarak bulundu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Gündoğdu'nun yaşamını kaybettiği belirlendi. Ekipler tarafından evde yapılan kontrollerin ardından Gündoğdu'nun cenazesi morga kaldırıldı. Gündoğdu'nun sara hastası olduğu öğrenildi.