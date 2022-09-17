39. Kocaeli Rallisinde ilk etap tamamlandı

Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 4'üncü yarışı olan 39. Kocaeli Rallisinin ilk etabı tamamlandı.

İlk olarak 1970 yılında yapılan ve bu yıl Kocaeli Büyükşehir Belediyesi sponsorluğunda 39'uncusu düzenlenen ve 2022 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 4. yarışı olan Kocaeli Rallisi bugün başladı. Yarın da sürecek olan organizasyon, İzmit-Kandıra-Derince ilçeleri sınırları içerisinde 8 etaptan oluşan yarışlarla yapılacak. Kocaeli Otomobil Sporları Kulübü (KOSDER) tarafından düzenlenen, 70 araç ve 140 sporcunun katıldığı organizasyonun ilk etabı Işıktepe'de tamamlandı. İlk etapta korkuya sebep olacak herhangi bir kaza meydana gelmezken talihsiz bir araç sürücüsünün lastikleri patladı. Sürücü ve co-pilot lastik değiştirirken zaman kaybı yaşadı. O anlar kameralara yansıdı. Heyecan dolu başlayan ilk etap, havadan dron ile de görüntülendi.