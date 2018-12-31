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3D yazıcı merkezine ziyaretçi akını

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bulunan 3D Yazıcı ve Tasarım Merkezi’ne yoğun ilgi gösteriliyor.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bulunan 3D Yazıcı ve Tasarım Merkezi'ne yoğun ilgi gösteriliyor.


İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan'ın projelerinden olan 3D Yazıcı ve Tasarım Merkezi ziyaretçi akınına uğruyor. Körfez Mahallesi'nde bulunan merkezde İzmitliler dışında, diğer il ve ilçelerinden ziyaretçilerini kabul ediyor. Kurulduğu günden bugüne kadar yaklaşık 25 bin kişinin ziyaret ettiği öğrenildi. Kendi alanında Türkiye'de ilk olan 3D Merkezi, Yavuz Mesleki Teknik Anadolu Lisesi ile Çınarlı Mesleki Teknik Anadolu Lisesinden öğrenciler ve öğretmenler de ziyaret etti. Ziyaretçilere merkezdeki 3 boyutlu yazıcı sistemleri ve tasarım konularında bilgilendirme ve eğitim verildi. 3D Yazıcı ve Tasarım Merkezinden memnuniyetini belirten ziyaretçiler, ‘‘Böyle bir merkezi kazandıran İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan'a çok teşekkür ederiz” dediler.

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