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3.Lig: Belediye Derincespor: 4- Arnavutköy Belediyesi:0

0 mağlup etti.



Stat: Belediye Derincespor Doğal Çim Stadyumu


Hakemler: Yusuf Ziya Gündüz, Aykut Küçük, Selçuk Gökgöz


Belediye Derincespor: Yunus Emre Genç, Sercan Uslu (Bahtiyar Yıldırım Dk.88), Rıdvan Aykan, Melih İnan (Mesut Can Tunalı Dk.88), Koray Baykara, Mehmet Bağlı (Kubilay Serbest Dk.58), Efe Karaoğlu, Muhammed Enes Yılmaz (Tayfun Kırca Dk.79), Sinan Morgil, Mehmet Tosun (Bertuğ Başdemir Dk.88), Muhammet Fatih Yıldırım


Yedekler: Volkan Mert Korkmaz, Melih Alcu


Teknik Direktör: Fatih Uygun



Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve Spor: Mehmet Bayram, Doğukan Çevik, Fuat Yaman (Onur Ural Dk.47), Umut Aydın, Mustafa Acun (Erkan Şentürk Dk.76), Ozan Karabacak (Ferhat Uysal Dk.66), İlyas Sarı (Tunahan Birinci Dk.46), Yasin Başaytaç (İdris Güneş Dk.46), Aykut Sarıdoğan, Osman Bayrak, Okan Duran


Yedekler: Amaç Ulaş Bayram, Murat Torun


Teknik Direktör: Ali Rıza Sinan Bayraktar



Goller: Muhammed Enes Yılmaz (Dk.2), Melih İnan (Dk.29)(Dk.32), Efe Karaoğlu (p) (Dk.89) (Belediye Derincespor)


Sarı Kartlar: Koray Baykara, Muhammet Fatih Yıldırım (Belediye Derince), Fuat Yaman, Aykut Sarıdoğan, Ozan Karabacak (Arnavutköy Belediyesi GS)


Kırmızı Kart: İdris Güneş (Arnavutköy Belediyesi GS)

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