3.Lig: Belediye Derincespor:1- Malatya Yeşilyurt Belediyespor:1

1 berabere kaldı.
Stat: Belediye Derincespor Doğal Çim Stadyumu
Hakemler: Hakan Basık, Tolga Dede, Gökhan Coşar
Belediye Derincespor: Yunus Emre Genç, Sercan Uslu, Melih İnan, Koray Baykara, Gökhan Günel, Mehmet Bağlı (Muhammet Fatih Yıldırım dk.90 ?), Efe Karaoğlu, Muhammed Enes Yılmaz, Doğancan Aynacı (Mesut Can Tunalı dk.70), Sinan Morgil, Mehmet Tosun (Kubilay Serbest dk.82 ?)
Teknik Direktör: Bülent Baturman
Malatya Yeşilyurt Belediyespor: İsmail Cengiz, Yasin Elmas (Berkehan Biçer dk.90 ?), Emre Gemici, Gökhan Payal, İzlem Anıl Balakkız (Fahri Utku Öçalmaz dk.69), Erçin Ilgaz, İlker Günaslan, Erhan Gözetlik, Mücahit Çakır, Halil Çelik, Sıddık Çelik (Cahid Ateş dk.69 ?)
Teknik Direktör: Nihat Balan
Goller: Doğancan Aynacı (dk.26) (Belediye Derincespor), Halil Çelik (dk.78) (Malatya Yeşilyurt Belediyespor)
Kırmızı Kartlar: Efe Karaoğlu, Koray Baykara (Belediye Derincespor), Cihad Ateş (Malatya Yeşilyurt Belediyespor)
Sarı Kartlar: Mehmet Tosun, Sinan Morgil, Yunus Emre Genç (Belediye Derincespor), Halil Çelik, Emre Gemici (Malatya Yeşilyurt Belediyespor)