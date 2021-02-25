İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

3.Lig: Gölcükspor:0 - Şile Yıldızspor:1

misli.

com 3.Lig 3.Grup 23. hafta karşılaşmasında Gölcükspor evinde ağırladığı Şile Yıldızspor'a 1-0 mağlup oldu.



Stat: Gölcük İlçe Stadı


Hakemler: Emre Yüksel, Hüseyin Otyakmaz, Haydar Avcı


Gölcükspor: Gökhan Yenigün, Veli Ortakçı, Furkan Özyapı, Barış Şen (Cihan Halil Dk.84), Ali Mert Işık, Furkan Yiğit (Mustafa Serkan Koparan Dk. 64), Yunus Özdemir (Sefa Tunç Dk.84), Selçuk Çalışır, Bilal Yener Arıca, Emirhan Atilla, Berkan Durdu (Coşkun Güner Dk.90+4)


Yedekler: Gürkan Arıkan, Miran Avcı, Abdurrahman Üce


Teknik Direktör: Adil Kuru



Şile Yıldızspor: Erşen Çilingir, Arda Can, Fikret Sevilgen, Adem Aydın, Raşit Sevindir, Cebrail Serçek, Reha Kurt (Ahmet Hasan İmer Dk.90+5), Emre Karadağ, Ali Emre Erhal (Ali Sabuncu Dk.87), Mert Sarı, Tahsin Hacımustafaoğlu (Cömert Kandemir Dk.79)


Yedekler: Ömer Özleyen, Lütfi Efe Özreisoğlu, Furkan Çarkçı, Emir Şen


Teknik Direktör: İlhan Akgül



Goller: Raşit Sevindir (p) (Dk.28) (Şile Yıldızspor)


Sarı Kartlar: Veli Ortakçı, Gökhan Yenigün, Selçuk Çalışır, Mustafa Serkan Koparan (Gölcükspor), Emre Karadağ, Raşit Sevindir (Şile Yıldızspor)

BUGÜN NELER OLDU?

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.