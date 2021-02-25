3.Lig: Gölcükspor:0 - Şile Yıldızspor:1

misli.
com 3.Lig 3.Grup 23. hafta karşılaşmasında Gölcükspor evinde ağırladığı Şile Yıldızspor'a 1-0 mağlup oldu.
Stat: Gölcük İlçe Stadı
Hakemler: Emre Yüksel, Hüseyin Otyakmaz, Haydar Avcı
Gölcükspor: Gökhan Yenigün, Veli Ortakçı, Furkan Özyapı, Barış Şen (Cihan Halil Dk.84), Ali Mert Işık, Furkan Yiğit (Mustafa Serkan Koparan Dk. 64), Yunus Özdemir (Sefa Tunç Dk.84), Selçuk Çalışır, Bilal Yener Arıca, Emirhan Atilla, Berkan Durdu (Coşkun Güner Dk.90+4)
Yedekler: Gürkan Arıkan, Miran Avcı, Abdurrahman Üce
Teknik Direktör: Adil Kuru
Şile Yıldızspor: Erşen Çilingir, Arda Can, Fikret Sevilgen, Adem Aydın, Raşit Sevindir, Cebrail Serçek, Reha Kurt (Ahmet Hasan İmer Dk.90+5), Emre Karadağ, Ali Emre Erhal (Ali Sabuncu Dk.87), Mert Sarı, Tahsin Hacımustafaoğlu (Cömert Kandemir Dk.79)
Yedekler: Ömer Özleyen, Lütfi Efe Özreisoğlu, Furkan Çarkçı, Emir Şen
Teknik Direktör: İlhan Akgül
Goller: Raşit Sevindir (p) (Dk.28) (Şile Yıldızspor)
Sarı Kartlar: Veli Ortakçı, Gökhan Yenigün, Selçuk Çalışır, Mustafa Serkan Koparan (Gölcükspor), Emre Karadağ, Raşit Sevindir (Şile Yıldızspor)