3.Lig: Gölcükspor:0 - Somaspor:0

Misli.
com 3.Lig 3.Grup 19. hafta karşılaşmasında Gölcükspor evinde ağırladığı lider Somaspor ile 0-0 berabere kaldı.
Stat: Gölcük ilçe Stadı
Hakemler: Nabi İzci, Recep İlker Kor, Ulaş Çelik
Gölcükspor: Gökhan Yenigün, Veli Ortakçı, Furkan Özyapı, Barış Şen (Mustafa Serkan Koparan dk. 68), Ali Mert Işık, Furkan Yiğit (Ferhat Aras dk. 60), Yunus Özdemir, Selçuk Çalışır, Bilal Yener Arıca (Miran Avcı dk. 77), Emirhan Atilla (Coşkun Güner dk. 77), Berkan Durdu
Teknik Direktör: Adil Kuru
Somaspor: Muharrem Tunay Meral, Melih Şencan, Oğuzhan Yıldırım, Uğur Can (Abdullah Kasap dk. 90 ?), Muhammed Öztürk, Onur Ulaş, Hakan Çakır, Enes Bayır (Kadir Karış dk. 90 ?), Özcan Aydın (Mustafa Şengül dk. 90 ?), Ali Akkuş (Erman Herman Vardar dk. 79 ?), Umut Koray Öz (Eren Yeşil dk. 79 ?)
Teknik Direktör: Burhanettin Basatemür
Kırmızı Kart: Furkan Özyapı (dk.45) (Gölcükspor)
Sarı Kartlar: Berkan Durdu, Yunus Özdemir (Gölcükspor), Melih Şencan, Onur Ulaş, Uğur Can, Abdulkadir Çelik (Somaspor)