4 bin 400 çiftçiye yüzde 75 hibeli tohum desteği

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, tarımsal üretimin kesintisiz devam etmesi amacıyla “2022 Sonbahar Yem Bitkisi Tohumu Destekleme Projesi” çerçevesinde 4 bin 400 çiftçiye yüzde 75 hibeli bin 800 ton yem bitkisi tohumu desteği veriyor. İl genelinde 120 bin dekar tarım arazisinin desteklendiği proje doğrultusunda, tohumların dağıtımına ilk olarak Kandıra ilçesinde başlandı. Önceki yıllarda tohum için verilen yüzde 50 hibe desteği yüzde 75'e çıkarıldı. Üreticilere bin 150 ton arpa, 125 ton süt otu, 110 ton bezelye, 205 ton yulaf, 135 ton tritikale ve 89 ton fiğ olmak üzere toplam bin 800 ton yem bitkisi tohumu desteği sağlanacak. İl genelinde 120 bin dekar tarım arazisinin desteklendiği proje çerçevesinde yüzde 25 katkı payını yatıran çiftçiler, yem bitkisi tohumlarını teslim almaya başladı.