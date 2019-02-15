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4 ilçede yollara bakım ve onarım yapılacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından İzmit, Körfez, Derince ve Kandıra ilçelerinde yollarda onarım ve bakım çalışması yapılacak.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, doğal olaylar nedeniyle ve zamanla deforme olan yolların bakım ve onarımı için ihaleye çıktı. İzmit, Körfez, Derince ve Kandıra ilçeleri için ‘'Yol Bakım, Onarım ve Yapım İşi'' ihalesine 13 firma teklif sundu. İşin yaklaşık maliyetinin 12 milyon 864 bin 544 TL olarak belirlendiği ihalede en düşük teklif 7 milyon 976 bin 200 TL olurken, gelen en yüksek teklif ise 12 milyon 936 bin 600 TL ioldu.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafında İzmit, Körfez, Derince ve Kandıra ilçelerinde yapılacak olan üst yapı düzenlemeleri ile bakım ve onarım çalışmaları için gerçekleştirilen ihale kapsamındaki çalışmalarda parke, bordür, granit, taş duvar ve yağmur suyu kanal çalışmaları gerçekleştirilecek. İhale kapsamında 25 bin metrekare parke, 10 bin metrekare idari malı parke, 16 bin metre bordür, 12 bin metreküp taş duvar, 10 bin metreküp yağmur suyu kanalı çalışması gerçekleştirilecek.

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