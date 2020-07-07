4 ilde çok sayıda firmayı dolandıran sahte nakliye çetesi çökertildi

Son işlerinde suçüstü yakalanan 10 kişi Kocaeli'de adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre son iki ayda Kocaeli, Eskişehir, İstanbul ve Tekirdağ'da firmaların, nakliye için anlaştıkları kişilerin yükledikleri mallar ile ortadan kaybolduğu şikayetleri üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekiplerince başlatılan inceleme sonrasında olaya karıştıkları belirlenen şahıslar takibe alındı. Dolandırıcılık olaylarını gerçekleştiren şahısları takibi sürdüren ekipler, İstanbul'da düzenledikleri operasyonda Tekirdağ'dan Denizli'ye gitmesi gereken ürünleri aynı yöntemlerle Ankara'ya götürmek üzere başka bir araca yükleyen N.Ş., E.Ö. ve M.A. isimli şahısları suçüstü yakalayarak gözaltına aldı. Şahıslarla birlikte el konulan malzemeler ise dolandırılmak üzere olan firmaya iade edildi.

Operasyonun devamında gözaltına alınan şahıslarla ortak hareket ettikleri belirlenen B.Ç., Y.K., C.G., İ.B., O.B. ve S.B.K. isimli şahıslar İstanbul'da M.K. ise Tekirdağ'da yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan 10 kişi, Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Yapılan incelemelerde, şüphelilerin nakliye yapmak amacıyla anlaştıkları firma ve şahıslara sahte ehliyet ve kendi araçlarına benzer araçların plakalarını vererek dolandırdıkları tespit edildi.

Emniyette işlemleri tamamlanan 10 şüpheli, “Nakliye Dolandırıcılığı ve Resmi Belgede Sahtecilik” suçlarından Gebze Adliyesine sevk edildi.