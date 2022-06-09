4. İstanbul Aşçılar Festivali'nden madalya ile döndüler

İstanbul Aşçılar Festivali'nden madalyalar ile döndü.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim Merkezinde eğitim gören gençler, Avrasya Gastronomi ve Aşçılar Federasyonunun (AGAFED) İstanbul Ataşehir'de düzenlediği 4. İstanbul Aşçılar Festivali (İSTCOOK FEST 2022) 1. Anadolu Yemek Yarışmasına katıldı. Yemek konusunda hünerlerine sergileyen gençler, 4 bronz madalya ile Kocaeli'ye döndü.

Yarışmada yöresel ana yemek kategorisinde İbrahim Güçlü Karaca, Görkem Şimşek ve Fatih Korkmaz; kaldırak bohçası, keşkek ve hindi tiridi yemekleriyle 3. olarak bronz madalya kazandı. Yöresel tatlı kategorisinde ise leblebi helvası tatlısıyla Çağdaş Bulut 3. olarak bronz madalyayı elde etti.