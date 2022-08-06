4. Kafkasya Yaz Şenlikleri büyük coşkuyla başladı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Gölcük'ün Şevketiye Köyü'nde düzenlediği ve Kafkasya Kültürünün yaşatıldığı 4. Kafkasya Yaz Şenlikleri büyük katılımla başladı.

4'üncüsü düzenlenen Kafkas yaz şenliklerine katılım yoğun oldu. 1877-78 Osmanlı-Rus harbi sırasında Kocaeli'ne gelen ve 93 muhacirleri olarak adlandırılan vatandaşlar için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından etkinlik düzenlendi. Gölcük'ün Şevketiye Köyü'nde dün düzenlenen şenliğe katılım yoğun oldu. Şenliğe katılım sağlayan vatandaşlar halk oyunlarıyla eğlendi. İlk gününde sevilen sanatçılar Afak Meydanlı ve Grup Yirmi7 sahne aldı. Vatandaşlar sanatçıların seslendirdiği şarkılara eşlik etti. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gölcük Köyleri ve Yardımlaşma Derneği, Artvin İli ve İlçeleri Gölcük Derneği ile Gölcük Kocaeli Livaneli Derneği'nin katkılarıyla düzenlenen Kafkasya Yaz Şenlikleri, üç gün sürecek. Kafkas Yaz Şenliklerinin ikinci gününde Viral Cemal sevilen parçalarını seslendirecek ve etkinliğin 3. gününde ise sevilen sanatçı Haluk Levent sahne alacak.