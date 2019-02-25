İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

4 katlı binada çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde 4 katlı binanın çatısını saran alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrasında söndürüldü.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 4 katlı binanın çatısını saran alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrasında söndürüldü. Yangında evde olan aile ise panikle kendini dışarı attı


Olay, Kocaeli'nin Körfez ilçesi Yarımca Atalar Mahallesi Abdurrahman Gazi Sokak'ta bulunan binada meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Hakan Ç. isimli bir vatandaşa ait 4 katlı binanın en üst katında yangın çıktı. Yangın sırasında evde bulunan Hakan Ç. ve ailesi dumanları fark edince panikle dışarı çıkarak durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev topuna dönen evde çıkan yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalar neticesinde alevler kontrol altına alınarak söndürüldü.


Ekiplerce evde yapılan ilk incelemelerde yangının doğalgaz kombisinden kaynaklandığı belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.