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4 katlı binada çıkan yangın paniğe neden oldu

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde 4 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde 4 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.


Olay, Kocaeli'nin Gölcük ilçesi Kavaklı Mahallesi Yavuz Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre cadde üzerinde bulunan 4 karlı binanın çatı katında henüz öğrenilemeyen bir nedenden dolayı yandın çıktı. Dumanları fark eden vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.


Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından alevler kosa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Çıkan yangında yaralanan ya da dumandan etkilenen olmazken, binanın çatı kısmında maddi hasar oluştu. Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi in ekipler inceleme başlattı.

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