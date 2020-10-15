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4 katlı binada yangın: Vatandaşlar sokağa döküldü

Kocaeli’nin Derince ilçesinde 4 katlı bir binada çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Kocaeli'nin Derince ilçesinde 4 katlı bir binada çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Dumanları gören mahalleli ise sokağa döküldü.


Olay, Kocaeli'nin Derince ilçesi Çenedağ Mahallesi Sakarya Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokak üzerinde bulunan 4 katlı binanın giriş katındaki evde yangın çıktı. Evde bulunan kombide çıkan yangın buzdolabına sıçradı. Alevleri gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bilirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.


Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlatırken, binadan çıkan yangını gören vatandaşlar ise panikle sokağa döküldü. İtfaiye ekipleri tarafından yapılan müdahale ile yangın kısa süre sonra kontrol altına alınarak söndürüldü. Çıkan yangında yaralanan ya da dumandan etkilenen olmazken, evde maddi hasar oluştu.


Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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