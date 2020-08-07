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4. kattan düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde bulunan inşaatın 4.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bulunan inşaatın 4. katında çalışırken dengesini kaybederek yere düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti.


Olay, öğle saatlerinde Gölcük ilçesi İhsaniye Merkez Mahallesi üzerinde bulunan bir inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 59 yaşındaki kalıp ustası Recai Ihlamur, inşaatın 4. katında çalıştığı sırada dengesini kaybederek aşağıya düştü. Ihlamur'un düştüğünü gören çevredeki diğer işçiler durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından durumunun kalbinin durduğu belirtilen işçi, ambulansa alınarak hastaneye götürüldü. Ambulansta dakikalarca yapılan kalp masajı yapılan işçi, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kalıp ustası Ihlamur'un cansız bedeni, Gölcük Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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