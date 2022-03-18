4. Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası yapıldı

Necmettin Erbakan Kültür Merkezi'nde, 4. Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası'nın Körfez İlçe Finali gerçekleştirildi.

Akıl ve Zeka Oyunları Federasyonu ile Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen 4. Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası'nın Körfez İlçe Finali, Necmettin Erbakan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Finale; Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sergülen Kurt, okul müdürleri ve finale kalan öğrenciler katıldı. Final maçları öncesinde öğrencilere başarılar dileyen Başkan Şener Söğüt, "Turnuvaya katılan tüm öğrencilerimize ve onları hazırlayan öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. İnanıyorum öğrencilerimiz ilimiz de yapılacak il finalinde de dereceye girerek Türkiye şampiyonasında ilçemizi en iyi şekilde temsil edecektir" ifadelerini kullandı.

İlkokul öğrencileri arasında; mangala, q-bitz- equilibrio, küre yarışması, ortaokullar arasında da mangala, kulami, reversi ve küre alanlarında yarışma yapıldı.