4 yaşında çocuğu ezip ölümüne sebep olan şahıs evinde yakalandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde sokakta oynayan yabancı uyruklu 4 yaşındaki çocuk, araç çarpması neticesinde hayatını kaybetti. Çocuğa çarptıktan sonra olay yerinden kaçan şahıs evinde yakalandı. Şahıs ifadesinde "Fark etmedim, o yüzden devem ettim" dedi.

Olay, saat 17.15 sıralarında İzmit ilçesi Yenidoğan Mahallesi Mürsel Paşa Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta oyun oynayan yabancı uyruklu Hattap Yusuf Hamet'e (4), H.A. idaresindeki 41 AFF 166 plakalı araç çarptı. 4 yaşındaki Hattap Yusuf ağır yaralanırken sürücü ise olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan çocuk, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Acı haberle yıkılan aile, hastanede sinir krizi geçirdi.

“Fark etmedim, o yüzden devam ettim”

Çalışmalar sonucunda sürücü Hayrettin A.(67) evinde yakalanarak gözaltına alındı. Karakolda verdiği ifadesinde birini ezdiğini fark etmediğini bu yüzden devam edip gittiğini söylediği öğrenildi. Yenidoğan Mahalle Muhtarı Ergün Mencik konu ile ilgili "Sokakların darlığından ve kasis olmamasından dolayı bu işler kaçınılmaz oluyor. Bu sokaklar dar ve araçların çokça kullandığı bir sokak. Ben buranın muhtarıyım ne yazık ki buraya biri öldükten sonra bir şey yapmanın anlamı yok” dedi.