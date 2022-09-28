4 yaşındaki çocuğun acı ölümü

Kocaeli'de sokakta oyun oynayan 4 yaşındaki yabancı uyruklu çocuk, aracın çarpması neticesinde hayatını kaybetti. Polis ekipleri, çocuğa çarptıktan sonra olay yerinden kaçan sürücüyü arıyor.

Olay, saat 17.15 sıralarında İzmit ilçesi Yenidoğan Mahallesi Mürsel Paşa Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta oyun oynayan yabancı uyruklu Hattap Yusuf Hamet'e (4), sürücüsü öğrenilemeyen 41 AFF 166 plakalı araç çarptı. 4 yaşındaki Hattap Yusuf ağır yaralanırken, sürücü ise olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan çocuk, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Acı haberle yıkılan aile, hastanede sinir krizi geçirdi.

Polis ekipleri, Hattap Yusuf Hamet'e çarparak ölümüne sebep olan sürücünün yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.