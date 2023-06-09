4 yılda 4 bin 500 öğrenciye okul öncesi eğitimi

Çayırova Belediyesi Çocuk Kulüpleri'nde yıl boyunca eğitim gören minikler için düzenlenen mezuniyet töreninde birbirinden özel gösteriler sergilendi. Törene katılan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, "4 yılı aşkın süredir çocuk kulüplerimizde, 4 bin 500 yavrumuza okul öncesi eğitimi verdik" dedi.

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, çocuk kulüplerinde eğitim alan minikleri, mezuniyet heyecanında yalnız bırakmadı. Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi'nde gerçekleşen programa Başkan Çiftçi'nin yanı sıra aileler ve öğretmenler katıldı. Sinevizyon gösterimiyle başlayan mezuniyet programı sonrasında konuşan Başkan Çiftçi, "İnsanı merkeze alan ve eğitime öncelik veren hizmet anlayışıyla 4 yıldır görevimizi sürdürüyoruz. Bilge Mimar Turgut Cansever'in, 'Şehri imar ederken nesli ihya etmeyi ihmal ederseniz, ihmal ettiğiniz nesil imar ettiğiniz şehri tahrip eder.' sözünü kendimize şiar edindik. Biz şehrimizi imar ederken geleceğimizi de inşa ediyoruz. Şehrimize değer katan birçok projelerimizle ilçemize kimlik kazandırırken Çayırova'mızın aydınlık yarınları olan yavrularımızın donanımlı yetişmesi için tüm imkanlarımızı seferber ettik. Çocuklarımızın en güzel şekilde yetişmeleri ve geleceğe hazırlanmaları için hiçbir fedakarlıktan kaçmadık, kaçmayacağız. Çocuk kulüplerimizde eğitimi yarım ve tam güne çıkardık, uzman eğitmenlerimizle kaliteyi arttırdık. Kulüplerimizi sıcak bir eğitim yuvasına dönüştürdük. 4 yılı aşkın süredir 9 mahallemizde 7 noktada hizmet veren çocuk kulüplerimizde 4 bin 500 yavrumuza okul öncesi eğitimi verdik. Ülkemizin geleceğini emanet ettiğimiz çocuklarımızı bilgili, donanımlı yetiştirmek için canla başla görev yapan tüm öğretmenlerimize ve velilerimize canı gönülden teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Başkan Çiftçi'nin konuşmasının ardından öğrencilerin yıl sonu gösterileri büyük bir beğeniyle izlendi. Öğrenci ve öğretmenlerin hazırladığı birbirinden özel gösteriler büyük alkış alırken program miniklerin kep atmasıyla sona erdi.