40 yıldır kullanılan sokağa ters yön tabelası koyulunca onlarca kişiye trafik cezası kesildi

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kısa süreli ters yön uygulaması yapılan 40 metrelik sokağı kullanan ve uygulamadan habersiz olan yaklaşık 300 kişiye, fahri trafik müşaviri tarafından bin 228 TL trafik cezası kesildi. İtiraz üzerine ters yön uygulaması kaldırılan sokakta ceza yiyen vatandaşlar, cezaların iptali için yargıya başvurarak CİMER'e şikayet etti.

Kocaeli'nin Gebze ilçesi Osman Yılmaz Mahallesi 606/1 sokakta Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından bir süre önce ters yön uygulaması kararı alındı. Karardan haberdar olmadıklarını iddia ederek 40 metrelik sokakta ters yönü kullanan onlarca vatandaşa trafik fahri müfettişi tarafından bin 228 TL tutarında trafik cezası kesildi. Onlarca vatandaşa kesilen trafik cezasının ardından sokaktaki ters yön uygulaması iptal edilirken, vatandaşlar trafik cezalarının da iptali için yargıya başvurdu.

Her gün 15-20 kişiye ceza geliyor

Yolu 40 yıldır kullandıklarını ve uygulamanın kendilerini mağdur ettiğini söyleyen Osman Yılmaz Mahalle Muhtarı Musa Uslu, “40 yıldır mahalleli ve Gebze halkının geneli tarafından kullanılan 606/1 sokak 40 metrelik bir sokak vatandaşların yoğun olarak kullanılırken belediye tarafından ani bir kararla tek yöne çevrildi. Vatandaşların da bundan haberi olmadığından fahri trafik müşavirince yaklaşık 200-300 vatandaşımıza ceza kesildiğini öğrendik. Bununla birlikte hukukçularımıza birer itiraz dilekçesi hazırlattık. Onu vatandaşımıza vererek cezanın iptali için çalışmalara başladık. Fakat gördük ki ardı arkası kesilmiyor. İnanılmaz derecede yüksek rakamlar, bin 228 liralık cezadan aynı cezayı 2 tane, 3 tane, 4 tane yiyen vatandaşlar gördük. Net bir rakam alamıyoruz ama vatandaşlarımızın muhtarlığımıza yansıdığı şuada 200-300 tane oldu ve ardı arkası kesilmiyor. Her gün ortalama 15-20 tane geliyor” dedi.

600-700 milyarlık bir ceza kesildiğini düşünüyoruz

Sokağın alınan kararla yeniden çift yön uygulamasına çevrildiğini söyleyen Muhtar Musa Uslu, “Alınan kararla tek yön kararı kaldırıldı. Sokağımız çift yöne döndü. Fakat bir aylık Ramazan ayı içerisindeki sürede inanılmaz sayılara ulaştı ceza yiyenler. Yaklaşık 600-700 milyarlık bir ceza kesildiğini düşünüyoruz. Cezaların iptali yönünde vatandaşın talebi. Umarım bu gerçekleşir” diye konuştu.

“Trafik cezası maili geldi ve şok oldum”

Çok sayıda kişiye ceza yazıldığını belirten mahalle sakinlerinden Savaş Kavcı, “Bundan bir hafta öncesinde iş yerinde çalışırken bizim ilgili birimden bana trafik cezası maili geldi ve şok oldum. Çünkü bugüne kadar hiç ben bu kadar yüksek tutarlı bir trafik cezasıyla karşı karşıya kalmadım. İndirimsiz tutarı bin 228 lira. Bulunduğumuz şirket hemen ödediği için indirimden yararlanıyoruz ki o bile 921 TL oluyor. Orta halli bir ailenin yaklaşık üç aylık Pazar masrafı gibi. Açıkçası ben üzüldüm. Çünkü bana göre havaya giden bir para gibi. Daha sonra öğrendim ki aslında birçok kişiye bu cezalar gelmiş. Zannımca bu birazda görevin kötüye kullanımı gibi geldi. Çünkü çok fazla bu şekilde ceza var. Daha sonra CİMER'e başvurumuzu yaptık. İlgili yargı birimine başvurumuzu yaptık. Açıkçası üzgünüz. Benim gibi birçok insan olduğunu gördüm. Buradaki yol 40 senedir bölge halkının kullandığı bir yol. Bu durumun en kısa zamanda çözüme kavuşturulmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.