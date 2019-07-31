41 Burda açık hava sinema günleri devam ediyor

00'de, ziyaretçilerini, birbirinden keyifli filmlerle karşılayacak.

41 Burda AVM, bu yıl 3. kez düzenlediği “Açık Hava Sinema Günleri” ile Ağustos ayı boyunca her Cuma ve Cumartesi ziyaretçilerini açık havada ücretsiz sinema keyfiyle buluşturuyor. 2 Ağustos'ta Jurassic World ve 3 Ağustos'ta Düğüm Salonu filmleri ile ziyaretçilerini ağırlayacak olan AVM, 9 Ağustos'ta Diriliş,10 Ağustos'ta Hedefim Sensin, 16 Ağustos'ta Yıldızlararası, 17 Ağustos'ta Olanlar Oldu, 23 Ağustos'ta Mission Impossible (Yansımalar), 24 Ağustos'ta Aile Arasında, 30 Ağustos'ta Transformers 5, 31 Ağustos'ta ise Tatlım Tatlım filmleri ile ziyaretçilerine film keyfi yaşatacak.

AVM, ziyaretçilerini Ağustos ayı boyunca her Cuma ve Cumartesi devam edecek ücretsiz açık hava sinema etkinliklerine davet ediyor.