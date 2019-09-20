41 Burda AVM'de Tavla Turnuvası heyecanı

Kocaelilileri ilklerle buluşturarak özel deneyimler yaşatan, cazibe merkezi 41 Burda AVM, 28-29 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek tavla turnuvası ile Kocaeli Spastik Çocuklar Derneği'ne destek oluyor.

41 Burda AVM, birbirinden eğlenceli etkinlik ve kampanyalarıyla ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. 28-29 Eylül tarihleri arasında Kocaeli Modern Tavla Spor Kulübü organizatörlüğünde düzenlenecek tavla turnuvası ile ziyaretçilerine keyifli anlar yaşatacak 41 Burda AVM, ayrıcalıklı çocuklarımızı desteklemek ve güçlerine güç katmak için Kocaeli Spastik Çocuklar Derneği ile işbirliği yapıyor. Turnuvaya katılım sağlamak isteyen ziyaretçiler, kayıt için turnuva gününde ödeyecekleri 20 TL ile Kocaeli Spastik Çocuklar Derneği'ne bağışta bulunmuş olacak ve çocuklarımızın yüzlerini güldürecek.

41 Burda AVM, 128 kişilik kontenjan ile sınırlı olan turnuva sonucunda 1.ye 1.500 TL'lik, 2.ye 1.000 TL'lik, 3.ye 600 TL'lik ve 4.ye 400 TL'lik Param Kart hediye ediyor.

Birbirinden keyifli etkinlik ve kampanyalarına hız kesmeden devam eden 41 Burda AVM, ziyaretçilerini tavla turnuvasına davet ediyor.