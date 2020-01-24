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“41 Genç 41 Gelecek” projesinin öğrencilerinden GTÜ'ye ziyaret

Gebze Teknik Üniversitesi’ne konuk olan “Genç 41 Gelecek Liderlik Eğitimi” projesinin katılımcı gençleri, akademisyen Çiçek Tomrukçu’dan önemli bilgiler aldı.

Gebze Teknik Üniversitesi'ne konuk olan “Genç 41 Gelecek Liderlik Eğitimi” projesinin katılımcı gençleri, akademisyen Çiçek Tomrukçu'dan önemli bilgiler aldı.


Gebze Belediyesi'nin eğitim alanındaki önde gelen projelerinden 41 “Genç 41 Gelecek Liderlik Eğitimi” projesinin 6. dönem katılımcı gençleri Gebze Teknik Üniversitesi'ne (GTÜ) konuk oldu. Eğitim, sosyal ve kültürel alanlarda gençlerde farkındalık oluşturmanın hedeflendiği “41 Genç 41 Gelecek”in yeni dönem katılımcıları ilk olarak üniversitede akademisyen Çiçek Tomrukçu'dan GTÜ hakkında verdiği genel bilgileri dinledi.


Eğitim projesinin katılımcı gençlerine ayrıca GTÜ'de, Dr. Öğr. Üyesi Serhat Erat'ın “Liderlik ve Proje Yönetimi” konulu seminerine de katıldı. Seminerin sonunda gençler iletişimin önemi konulu ve etkileşimli bir oyuna da dahil oldu.

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